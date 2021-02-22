Принц Уильям рассказал о состоянии госпитализированного супруга Елизаветы ІІ

В понедельник, 22 февраля, принц Уильям посетил Центр вакцинации в городе Кингс-Линн и заявил, что его госпитализированный дедушка, супруг королевы Елизаветы II принц Филипп сейчас чувствует себя хорошо.

Уильям пообщался с медиками и волонтерами, и ответил на вопросы, которые касались состояния принца Филиппа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, герцог Кембриджский поблагодарил медработников и волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Затем у принца поинтересовались о состоянии здоровья его госпитализированного дедушки, принца Филиппа.

"С ним все хорошо, за ним наблюдают", – сказал Уильям и подмигнул.

Напомним, ранее 99-летнего британского принца Филиппа госпитализировали в лондонскую больницу, потому что ему стало плохо. В Букингемском дворце заявили, что это необходимая мера предосторожности, которой посоветовал придерживаться семейный врач.

Позже стало известно, что принц Филипп останется там минимум до следующей недели. Так, герцог Эдинбургский в добром расположении духа, однако врачи посоветовали ему все же остаться на несколько дней в больнице для более тщательного осмотра и отдыха.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Филипп отказывается отмечать свое 100-летие. Он не проявляет никакого желания, потому что даже не хотел дожить до этого возраста. Но во дворце и его близкие уже начали подготовку к празднику.