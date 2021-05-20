Принц Уильям привился от коронавируса

Британский принц Уильям привился первой дозой вакцины от коронавируса. Он показал фотографию из медцентра.

Об этом сообщается на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram. "Всем, кто работает над внедрением вакцины, – спасибо за все, что вы сделали, и продолжаете делать", – отметил принц.

Ранее СМИ писали, что Уильям переболел коронавирусом в апреле 2020 года, однако решил сохранить это в тайне, чтобы не создавать панику среди граждан Британии.

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