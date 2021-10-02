Принц Уильям показал трогательное фото принцессы Дианы

Принц Уильям опубликовал редкий кадр своей мамы принцессы Дианы. Он показал его в сети после визита в Северную Ирландию вместе с супругой Кейт Миддлтон.

Герцог Кембриджский принял участие в праздновании 40-й годовщины благотворительной организации The Passage в Вестминстере. После этого он вспомнил снимок, на котором леди Ди также посетила благотворительную компанию. Соответствующее фото принц Уильям разместил на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, герцог опубликовал черно-белое фото принцессы Дианы, которое было сделано во время одного из ее посещений благотворительной организации.

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"Каждый раз, когда я прихожу сюда, меня трогают тепло и дружелюбие, а также достоинство и уважение, которые вы проявляете ко всем, кто входит в вашу дверь. Мне всегда приятно видеть и слышать разницу, которую The Passage вносит в жизнь людей, страдающих от бездомности. Спасибо всем за вашу постоянную работу. За многие годы, которые я посетил The Passage, сначала с мамой в детстве, я проникся ко всем вам огромной любовью", – написал принц Уильям.

Диана, принцесса Уэльская – первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана, леди Ди, "королева людских сердец". По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией BBC, она заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший парижский корреспондент Кевин Коннолли, который одним из первых прибыл на место гибели принцессы Дианы, заявил, что ему пришлось "расшифровать" новости о состоянии покойной принцессы Уэльской. По его словам, французская власть была чрезвычайно осторожна в своих заявлениях.