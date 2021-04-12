Принц Уильям отреагировал на смерть Филиппа

Принц Уильям прокомментировал смерть своего дедушки, принца Филиппа, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Соответствующее обращение опубликовано на странице королевской семьи в Instagram и проиллюстрировано архивной фотографией с правнуком.

"Век жизни моего деда был определен служением – своей стране, его жене и королеве, а также нашей семье. Мне повезло, что я не просто руководствовался его примером, но он постоянно присутствовал в моей взрослой жизни – как в хорошие, так и в самые тяжелые дни", – подчеркнул принц.

Уильям отметил, что никогда не будет принимать как должное особые воспоминания его детей и вспомнил случай, когда прадедушка приехал в карете за ними.

Принц Филипп с правнуком Instagram королевской семьи

"Мой дед был незаурядным человеком и принадлежал к выдающемуся поколению. Кэтрин и я продолжим делать то, что он хотел, и будем поддерживать королеву", – резюмировал он.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – королевская семья будет скорбеть 30 дней.

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