Принц Уильям и Кейт Миддлтон встречали Рождество без королевы: как праздновали герцоги

25 декабря принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отмечали с детьми Рождество. В этом году герцог и герцогиня Кембриджские решили не ехать к Елизавете II, а остались у себя дома в Норфолке. Все из-за ковидной ситуации в стране – пара решила соблюдать карантинные меры.

Таким образом наследники британского престола хотели поддержать свой народ и воздать должное "тем, кто одинок или вынужден изолироваться от близких", сообщает издание Daily Mail. На светлый праздник к ним присоединилась семья Миддлтонов.

Утром Кейт и Уильям вместе с восьмилетним Джорджем, шестилетней Шарлоттой и трехлетним Луи отправились на праздничную службу в церковь Святой Марии Магдалины. Когда королевская семья на машине возвращалась домой их заметили папарацци.

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На снимках журналистов видно, что герцогиня выбрала для службы гольф трендового шоколадного цвета, клетчатый жакет Blazé Milano и модную коричневую шляпу с перьями от Philip Treacy.

Тем временем королева пропустила утреннюю службу в Виндзорском замке, поскольку приняла решение остаться дома. Другие члены королевской семьи, включая Чарльза и Камиллу, Эдварда и Софи, прибыли в часовню Святого Георгия.

Рождество герцоги Кембриджские отпраздновали в загородном доме Анмер-холл вместе с семьей Кейт Миддлтон.

Елизавета ІІ провела 25 декабря со своим сыном, 73-леним принцем Чарльзом и его второй женой Камиллой. Ранее мы писали, что Ее Величество все равно осталась недовольной из-за отсутствия других дорогих гостей.

Также OBOZREVATEL сообщал, что во время рождественской речи Королевы Великобритании в Виндзорский дворец ворвался вооруженный 19-летний парень. Его сразу задержали, поэтому британцы смогли увидеть традиционное поздравление, где монарх почтила память своего покойного мужа принца Филиппа.