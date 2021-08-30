Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон могут переехать в Виндзор, чтобы быть ближе к королеве Великобритании Елизавете II. Там они будут воспитывать своих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

На данный момент пара проживает в Кенсингтонском дворце и загородном доме в Норфолке. Об этом пишет издание Daily Mail.

По предварительной информации, Миддлтон и принц Уильям могут переехать в Форт Бельведер (южная часть Большого Виндзорского парка) – резиденцию, где в 1936 году король Эдуард VIII отрекся от престола.

Как утверждает источник, этот переезд может сблизить королевскую пару с Елизаветой II, и он является "значительным признаком того, что герцоги Кембриджские готовы взять на себя более важную роль в королевской семье".

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Коротко о знаменитостях:

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомилась в 2001 году в Сент-Джеймсском университете. Герцог сразу заметил яркую юную девушку, потому что на посвящении первокурсников Кейт признали самой красивой ученицей.

Королевская свадьба прошла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. У пары трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, детство и юность герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон прошли в деревне Баклбери. Вместе со своей матерью Кэрол Миддлтон, отцом Майклом Миддлтоном, сестрой Пиппой Миддлтон и братом Джеймсом Миддлтоном она жила в просторном доме, стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов.