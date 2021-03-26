Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София в третий раз стали родителями

Юля Ухина Люди 19:29, 26.03.2021

41-летний принц Швеции Карл Филипп и его жена, 36-летняя принцесса София в третий раз стали родителями. Так, у супругов родился сын.

Этой радостной новостью поделился королевский двор Швеции на официальной странице в Instagram. Имя и другие детали появления на свет малыша пока не разглашают, однако известно, что как новорожденный мальчик, так и принцесса София чувствуют себя хорошо.

"Ее Высочество принцесса София 26 марта в 11:19 родила здорового сына в больнице Дандерид", – говорится в официальном заявлении.

Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София стали родителями
Instagram kungahuset

Принц Карл Филипп женился на шведской модели Софии Кристине Хелльквист в 2015 году после пяти лет отношений. В 2016-м у пары родился первенец Александр, а уже в следующем году на свет появился их младший сын Габриэль.

Принц Карл Филипп – второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София с детьми

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила мальчика. Это ее третий ребенок и десятый правнук британского монарха. Зара родила малыша в ванной комнате.

  • Еще одна внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения 9 февраля впервые стала мамой. Она "без проблем родила мальчика". Это случилось в больнице Портленд в Лондоне. Новорожденный весит три килограмма 600 граммов.

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