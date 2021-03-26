Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія втретє стали батьками

41-річний принц Швеції Карл Філіп і його дружина, 36-річна принцеса Софія втретє стали батьками. Так, у подружжя народився син.

Цією радісною новиною поділився королівський двір Швеції на офіційній сторінці в Instagram. Ім'я та інші деталі появи на світ малюка поки не розголошують, проте відомо, що як новонароджений хлопчик, так і принцеса Софія почуваються добре.

"Її Високість принцеса Софія 26 березня о 11:19 народила здорового сина в лікарні Дандерід", – йдеться в офіційній заяві.

Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія стали батьками Instagram kungahuset

Принц Карл Філіп одружився зі шведською моделлю Софією Христиною Хелльквіст у 2015 році після п'яти років стосунків. У 2016-му у пари народився первісток Олександр, а вже наступного року на світ з'явився їхній молодший син Габріель.

Принц Карл Філіп – друга дитина і єдиний син правлячого короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії.

Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія з дітьми

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