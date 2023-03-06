Принц Гарри впервые рассекретил свой диагноз: принцесса Диана страдала из-за аналогичных ощущений

Британский герцог Гарри впервые рассказал, что после смерти матери принцессы Дианы ему поставили диагноз – посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому младший сын короля Чарльза III чувствовал себя лишним в кругу своей королевской семьи.

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По словам принца Гарри, от аналогичных симптомов страдала и его мать. Откровение герцога пересказали журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время 90-минутного разговора принц Гарри рассказал, что чувствует себя иначе, чем другие члены его семьи. Герцог признался, что у него диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство и он очень волнуется, чтобы проблемы с психологическим здоровьем не коснулись его детей.

"Я чувствовал себя несколько иным, чем остальная моя семья. Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же, поэтому для меня это имеет смысл", – сказал принц.

Герцог Сассекский также рассказал, что обращался к психотерапевту, который помог ему разобраться и пережить эмоции, которые он испытал после смерти матери.

Принц Гарри добавил, что жизнь вне королевского дворца ему помогла увидеть жена Меган Маркл. Именно ей сын короля обязан тем, что пара вместе приняла решение отречься от королевских обязанностей и начать новую жизнь подальше от Лондона.

"Мой партнер — исключительный человек. И я благодарен за пространство, которое она мне дала", – сказал принц Гарри.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Гарри и Меган Маркл попросили освободить их резиденцию Frogmore Cottage , где они жили до переезда в США и останавливались во время визитов в Великобританию. О вероятной причине – читайте по ссылке.

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