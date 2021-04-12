Принц Гарри вернулся в Великобританию на похороны своего дедушки
Принц Гарри прилетел из США в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим дедушкой – принцем Филиппом. Она запланирована на 17 апреля.
Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, Гарри вылетел рейсом авиакомпании British Airways из Лос-Анджелеса, который прибыл в Хитроу. У самолета его встретила охрана, и представитель королевской семьи на черном Range Rover покинул аэропорт.
Предположительно, герцог Сассекский остановился в Кенсингтонском дворце. Издание также уточняет, что беременная жена Гарри Меган Маркл хотела присоединиться к мужу, однако в связи с медицинскими рекомендациями ей пришлось воздержаться от поездки.
Напомним, что муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – Королевская семья будет скорбеть 30 дней.
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