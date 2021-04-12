Принц Гаррі повернувся до Великобританії на похорон свого дідуся
Принц Гаррі прилетів із США до Великобританії, щоб взяти участь в церемонії прощання зі своїм дідусем – принцом Філіпом. Вона запланована на 17 квітня.
Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, Гаррі вилетів рейсом авіакомпанії British Airways з Лос-Анджелеса, який прибув в Хітроу. Біля літака його зустріла охорона, і представник королівської сім'ї на чорному Range Rover залишив аеропорт.
Імовірно, герцог Сассекський зупинився в Кенсингтонському палаці. Видання також уточнює, що вагітна дружина Гаррі Меган Маркл хотіла приєднатися до чоловіка, однак у зв'язку з медичними рекомендаціями їй довелося утриматися від поїздки.
Нагадаємо, що чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу – Королівська родина буде сумувати 30 днів.
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