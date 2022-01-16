Принц Гарри угрожает судебным иском против правительства Британии: герцогам Сассекским здесь небезопасно

Адвокаты Принца Гарри написали письмо в министерство внутренних дел Британии о "протоколе предварительного действия". В нем они сообщили, что будут добиваться судебного разбирательства, если герцогу Сассекскому, его супруге Меган Маркл и детям не предоставят постоянную охрану, пока они будут находиться на родине. По словам внука Елизаветы ІІ, его семья находится в опасности, приезжая в Соединенное Королевство.

Если дело все же дойдет до суда, то это может оказаться первым в истории иском от члена королевской семьи против правительства Ее Величества, сообщает Daily Mail. Известно, что королева уже была проинформирована о действиях своего внука.

Принц, который со своей семьей проживает в США, объяснил, что отказывается приезжать с визитами в Британию из-за угрозы своей безопасности.

Видео дня

Судебный иск был инициирован после последней поездки Гарри на родину в июле, когда с него сняли защиту полиции. На открытии статуи принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце, где он присутствовал вместе со своим братом Уильямом, ему пришлось воспользоваться услугами частной охранной фирмы.

Представители герцога Сессекского сообщают, что приватные телохранители не имеют надлежащей юрисдикции за границей, а также доступа к разведывательной информации Великобритании, которая необходима для обеспечения безопасности принца и его семьи.

Гарри и Меган Маркл не скрывали своего недовольства в связи с отменой их защиты, финансируемой налогоплательщиками. Однако принц отметил, что готов оплачивать услуги государственной охраны из собственного кармана.

Напомним, с 1 апреля 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. Сейчас пара воспитывает двухлетнего сына Арчи и семимесячную дочку Лилибет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что королева Великобритании Елизавета II перед свадьбой предупредила принцев Гарри и Уильяма, что их брак должен быть "на века". Ее Величество не желает больше наблюдать за королевскими разводами.