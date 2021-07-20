Принц Гарри продал книгу о конфликте с королевской семьей за 20 млн долларов

Принц Гарри написал мемуары о жизни королевской семьи, где в частности рассказывает о своей версии того, что случилось во время "Мегзита". Книгу планируют выпустить к концу 2022 года.

Известно, что над мемуарами работали принц Гарри вместе с журналистом Дж.Р. Мерингером, тайно около года. На днях Гарри заключил контракт на 20 миллионов долларов с издательством Penguin Random House, сообщает Page Six.

"В интимных и проникновенных мемуарах одной из самых интересных и влиятельных фигур нашего времени принц Гарри впервые поделится исчерпывающим описанием переживаний, приключений, потерь и жизненных уроков, которые помогли сформировать его", — говорится в аннотации.

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По словам издателя, который также заключил с Бараком и Мишель Обамой сделку на книгу, но на 65 миллионов долларов – выручка от продаж пойдет на благотворительность.

"Все мы в Penguin Random House рады опубликовать литературные мемуары принца Гарри и присоединить его к всемирно известным лидерам, иконам и творцам перемен, которые нам выпала честь опубликовать", – сказал о сделке гендиректор Penguin Random House Маркус Доул.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принц Гарри и Меган Маркл получат награду за отказ от рождения новых наследников. Членам королевской семьи заплатят за это 500 фунтов.