Принц Гарри в детстве предсказал, кто станет королем Великобритании

Ульяна Виноградова
Люди
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Принц Гарри в детстве предсказал, кто станет королем Великобритании

Ровно два года назад принц Гарри вышел из королевской семьи во время "саммита" в Сандрингеме. А теперь выяснилось, что исход переговоров, которые потрясли весь мир, герцог Сассекский спрогнозировал еще в детстве. Многолетний офицер охраны королевской семьи Кен Уорф вспомнил о случае из жизни Букингемского дворца, который в нынешнее время можно трактовать как предсказание.

В документальном фильме "Принц Гарри: Обеспокоенный принц" Уорф рассказал историю из детства принце Гарри и Уильяма. По его словам, однажды в машине по дороге из Лондона в Глостер младший сын леди Ди сказал брату шокирующую фразу и предсказал их будущее, пишет Мirror.

Леди Ди с принцами Гарри и Уильямом.
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"Диана всегда возила двух мальчиков в Хайгроув в Глостершире. В данном случае она была за рулем, я сидел впереди, Уильям и Гарри – сзади. Гарри из ниоткуда сказал: "Уильям, однажды ты станешь королем, а я нет, это не имеет значения, поэтому я могу делать все, что захочу", – рассказал Уорф.

Леди Ди с принцами Гарри и Уильямом.

Охранник добавил, что эта фраза прозвучала внезапно, но по мальчикам было видно, что они поссорились до того, как сели в машину. Также, по его словам, между братьями всегда происходили различные разногласия. Впрочем, как и между любыми детьми.

Леди Ди с принцами Гарри и Уильямом.

На то время Гарри было четыре года. Теперь, спустя 30 лет, простая детская фраза стала почти реальностью.

Леди Ди с принцами Гарри и Уильямом.

Как известно, принц Уильям готовится стать будущим королем, поскольку является прямым наследником престола (о топ-10 первых претендентов на британский престол читайте по ссылке). Вместе с женой Кейт Миддлтон Герцог Кембриджский заботится рядом заведений и организаций Британии.

В свою очередь, Гарри и Меган живут в Калифорнии, выпускают книги, дают откровенные интервью и сотрудничают с компаниями-гигантами Netflix и Spotify несмотря на то, что отказ от королевских полномочий отобрал у них финансирование из госбюджета.

Леди Ди с принцами Гарри и Уильямом.

Как сообщал OBOZREVATEL принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских полномочий в феврале прошлого года. С того времени они перестали быть патронами ряда спортивных, военных и благотворительных организаций и британских учебных заведений. Эти роли перераспределили между другими представителями монаршей фамилии.

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