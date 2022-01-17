Принц Гарри в детстве предсказал, кто станет королем Великобритании

Ровно два года назад принц Гарри вышел из королевской семьи во время "саммита" в Сандрингеме. А теперь выяснилось, что исход переговоров, которые потрясли весь мир, герцог Сассекский спрогнозировал еще в детстве. Многолетний офицер охраны королевской семьи Кен Уорф вспомнил о случае из жизни Букингемского дворца, который в нынешнее время можно трактовать как предсказание.

В документальном фильме "Принц Гарри: Обеспокоенный принц" Уорф рассказал историю из детства принце Гарри и Уильяма. По его словам, однажды в машине по дороге из Лондона в Глостер младший сын леди Ди сказал брату шокирующую фразу и предсказал их будущее, пишет Мirror.

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"Диана всегда возила двух мальчиков в Хайгроув в Глостершире. В данном случае она была за рулем, я сидел впереди, Уильям и Гарри – сзади. Гарри из ниоткуда сказал: "Уильям, однажды ты станешь королем, а я нет, это не имеет значения, поэтому я могу делать все, что захочу", – рассказал Уорф.

Охранник добавил, что эта фраза прозвучала внезапно, но по мальчикам было видно, что они поссорились до того, как сели в машину. Также, по его словам, между братьями всегда происходили различные разногласия. Впрочем, как и между любыми детьми.

На то время Гарри было четыре года. Теперь, спустя 30 лет, простая детская фраза стала почти реальностью.

Как известно, принц Уильям готовится стать будущим королем, поскольку является прямым наследником престола (о топ-10 первых претендентов на британский престол читайте по ссылке). Вместе с женой Кейт Миддлтон Герцог Кембриджский заботится рядом заведений и организаций Британии.

В свою очередь, Гарри и Меган живут в Калифорнии, выпускают книги, дают откровенные интервью и сотрудничают с компаниями-гигантами Netflix и Spotify несмотря на то, что отказ от королевских полномочий отобрал у них финансирование из госбюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских полномочий в феврале прошлого года. С того времени они перестали быть патронами ряда спортивных, военных и благотворительных организаций и британских учебных заведений. Эти роли перераспределили между другими представителями монаршей фамилии.