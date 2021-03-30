Принц Гарри получил от королевы-матери большую часть наследства

Королева-мать, Елизавета Боуз-Лайон оставила принцу Гарри большую часть своего наследства. Всего она завещала правнукам 14 миллионов фунтов стерлингов.

Издание Mirror пишет, что королева-мать вложила большую часть своих денег в трастовый фонд, который был разделен между всеми ее правнуками, но с условием, что принц Гарри получит больше, чем Уильям (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Аргументировала такое решение Елизавета Боуз-Лайон тем, что после смерти правящей королевы Елизаветы II принц Уильям станет новым принцем Уэльским. После этого он автоматически получит герцогство Корнуоол, которое финансирует общественную, благотворительную и частную деятельность наследника престола. Принцу Гарри в таком случае не достанется ничего.

К тому моменту, как правнуки получили деньги из траста, сумма на счету выросла до 20 миллионов фунтов стерлингов, благодаря разумному управлению. И значительная ее часть досталась принцу Гарри.

Напомним, что мать королевы Елизаветы II скончалась в 2002 году в возрасте 101 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа сумма наследства от принцессы Дианы. Принц Гарри получил в наследство от нее 13 миллионов долларов. По словам самого герцога, им с Меган Маркл не удалось бы переехать в США и выжить там, если бы не деньги его мамы.