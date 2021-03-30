Принц Гаррі отримав від королеви-матері більшу частину спадщини

Королева-мати, Єлизавета Боуз-Лайон залишила принцу Гаррі більшу частину своєї спадщини. Всього вона заповіла правнукам 14 мільйонів фунтів стерлінгів.

Видання Mirror пише, що королева-мати вклала велику частину своїх грошей у трастовий фонд, який було розділено між усіма її правнуками, але з умовою, що принц Гаррі отримає більше, ніж Вільям (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Аргументувала таке рішення Єлизавета Боуз-Лайон тим, що після смерті правлячої королеви Єлизавети II принц Вільям стане новим принцом Уельським. Після цього він автоматично отримає герцогство Корнуоол, яке фінансує суспільну, благодійну і приватну діяльність спадкоємця престолу. Принцу Гаррі в такому разі не дістанеться нічого.

До того моменту, як правнуки отримали гроші з трасту, сума на рахунку зросла до 20 мільйонів фунтів стерлінгів, завдяки розумному управлінню. І значна її частина дісталася принцу Гаррі.

Нагадаємо, що мати королеви Єлизавети II померла в 2002 році у віці 101 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо суму спадщини від принцеси Діани. Принц Гаррі отримав у спадок від неї 13 мільйонів доларів. За словами самого герцога, їм із Меган Маркл не вдалося б переїхати в США і вижити там, якби не гроші його мами.