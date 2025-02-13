Принц Гарри, поддерживающий украинских ветеранов, рассказал о 'сложном' разговоре со своими детьми о войне

Принц Гарри поделился подробностями о непростых беседах со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, о причинах участия военных в Играх непокоренных. Этот международный турнир, основанный герцогом Сассекским в 2014 году, поддерживает раненых, травмированных и больных военнослужащих и ветеранов со всего мира, в том числе и украинцев, которыми он больше всего опекается.

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В интервью People принц Гарри признался, что его дети интересуются историями участников и их жизненными вызовами. "Они очарованы", – рассказал он. Однако объяснять малышам, почему у кого нет конечностей или почему они выглядят по-другому, оказалось непростой задачей.

"Наши дети еще так малы, но Арчи, особенно, задает эти вопросы. Как знает каждый отец, как только вы открываете дверь и задаете эти вопросы, или начинаете разговор, открывается все больше и больше дверей", – отметил Гарри.

По его словам, 5-летний сын уже спрашивает о минах и происхождении травм военных, а это, как признал герцог, "настоящий ящик Пандоры".

Принц Гарри подчеркнул, что важно объяснять сложные темы в соответствии с возрастом детей. Он стремится донести им, что через спорт участники Игр непокоренных получают новые возможности и переосмысливают себя.

"Я надеюсь, что мои дети также будут заниматься спортом, потому что это очень важно для всех нас", – добавил он.

После завершения соревнований в Канаде принц с нетерпением ждет, чтобы рассказать Арчи и Лилибет о событиях турнира. "После того, как мы вернулись из Дюссельдорфа (на Игры непокоренных 2023. – Ред.) полтора года назад, я сел и просмотрел много фотографий, которые у меня были. Они были очарованы, когда увидели этих ребят, как они передвигаются по полю в колесных креслах, играют в баскетбол, регби на колясках, волейбол сидя, все, что угодно", – отметил герцог.

Герцог Сассекский, лично поддержавший украинскую сборную во время Игр непокоренных, подчеркнул, что Игры будут оставаться важными, пока есть необходимость в их проведении. "Я хотел бы, чтобы они стали ненужными, но пока есть ветераны, нуждающиеся в поддержке, мы будем их проводить", – подытожил принц Гарри.

Следует отметить, что герцог особенно поддерживает украинцев. Так, на его куртке во время вручения наград медалистам по зимним видам спорта (16 наград получили украинцы), заметили шеврон бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Гарри получил символический подарок от украинцев и растрогал сеть реакцией. Спортсмены вручили ему пакет, в котором было худи с вышитой надписью "Воля". Принц Гарри был доволен подарком и с радостью принял его. Более того, во время разговора с украинцами он обнял пакет.

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