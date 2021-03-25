Принц Гарри оставил первое мотивационное послание на должности директора

Британский принц Гарри, который ранее устроился на работу в компанию BetterUp, оставил мотивационное послание, в котором призвал людей "справиться со всем тем, что им бросает жизнь", и стать "лучшей версией" самих себя.

Герцог считает, что каждый человек может открыться в новом амплуа, развивая внутреннюю силу, стойкость и уверенность. Соответствующий пост опубликовали на странице в Instagram BetterUp (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что принц Гарри будет работать над тем, чтобы оживить разговор о психическом здоровье с помощью поддержки и сострадания, при этом создавая атмосферу честности.

"Самооптимизация – это не исправление неисправности. Речь идет о том, чтобы стать лучшей версией самих себя, независимо от того, что бросает нам жизнь – кем-то, кто готов к следующему вызову и может встретить неудачи с мужеством, уверенностью и самосознанием", – сказал герцог Сассекский.

Напомним, в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принц Гарри также стал членом комиссии Аспенского института по борьбе с дезинформацией. Герцог Сассекский получил эту должность, как филантроп и основатель организации Archewell.