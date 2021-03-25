Принц Гаррі залишив своє перше мотиваційне послання на посаді директора

Британський принц Гаррі, який раніше влаштувався на роботу в компанію BetterUp, залишив мотиваційне послання, в якому закликав людей "впоратися з усім тим, що їм кидає життя", і стати "кращою версією" самих себе.

Герцог вважає, що кожна людина може відкритися в новому амплуа, розвиваючи внутрішню силу, стійкість і впевненість. Відповідний пост опублікували на сторінці в Instagram BetterUp (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що принц Гаррі буде працювати над тим, щоб оживити розмову про психічне здоров'я за допомогою підтримки і співчуття, водночас створюючи атмосферу чесності.

"Оптимізація – це не виправлення несправності. Йдеться про те, щоб стати кращою версією самих себе, незалежно від того, що кидає нам життя – кимось, хто готовий до наступного виклику і може зустріти невдачі з мужністю, упевненістю і самосвідомістю", – сказав герцог Сассекський.

Нагадаємо, в січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ і, за чутками, – розкол у Віндзорській династії.

31 березня 2020 року Гаррі й Меган офіційно перестали представляти королівську родину Великобританії. Окрім іншого, їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя придбало власний будинок у Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).

У вересні герцог та герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, принц Гаррі також став членом комісії Аспенського інституту з боротьби з дезінформацією. Герцог Сассекський отримав цю посаду, як філантроп і засновник організації Archewell.