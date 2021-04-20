Принц Гарри может остаться в Великобритании: названа причина

Принц Гарри, который приехал в Лондон ради похорон своего дедушки, принца Филиппа, планирует задержаться в Великобритании еще не несколько дней, чтобы поздравить Елизавету II с юбилеем. Так, 21 апреля королеве исполнится 95 лет.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, герцог Сассекский забронировал билет на обратный рейс в США после того, как провел два часа мирных переговоров со своим старшим братом принцем Уильямом, а также пообщался с отцом принцем Чарльзом.

"Билет на самолет принца Гарри означает, что он может провести с Елизаветой II ее первый день рождения без любимого мужа", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Елизавета II, из-за смерти своего супруга, принца Филиппа, впервые будет отмечать праздник только в окружении прислуги, которые помогают ей в Виндзорском дворце.

Также всвязи с трауром Букингемский дворец принял решениеотложить публикацию нового официального портрета королевы. Отметим, что его представляли ежегодно в день рождения Елизаветы в течение многих десятков лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королева Великобритании Елизавета II оставила трогательную записку на гробу принца Филиппа во время церемонии прощания с герцогом. Письмо она подписала своим детским прозвищем, которое ранее никто не знал.