Принц Гарри и Меган Маркл могут назвать имя расиста из королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл могут обнародовать имя члена королевской семьи, который интересовался цветом кожи их сына Арчи, когда герцогиня была беременна. Как уверяют герцоги, этот человек утверждал, что малыш намеренно родится с темной кожей, поскольку Меган имеет "цветные" корни.

Об этом они заявляли в телеинтервью Опры Уинфри, пишет британский таблоид Daily Mail. Гарри и Меган намеревались назвать имя этого человека, но в последний момент передумали.

Королевские биографы Кэролин Дюран и Омид Скоби, которые считаются близкими к паре – уверены, что герцоги Сассекские еще могут назвать имя расиста в королевской семье, однако это негативно может сказаться на репутации королевской семьи.

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"Тогда они взвесили все возможные последствия, чтобы поделиться этой деталью. Меган в конечном счете сказала Опре, что раскрытие личности этого человека будет очень вредно для них", – рассказали биографы.

Также они отметили, что информация будет содержаться в последней редакции их книги, которая будет выпущена в свет в ближайшее время. По словам биографов, в книге будет содержаться сенсационные факты.

В СМИ ходили слухи, что вероятно этим человеком может быть принцесса Анна, которая никогда не скрывала, что ей не нравится Меган Маркл. Дочь Елизаветы II беспокоилась, что американка никогда не поймет и не примет культурное наследие Британии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что королева Великобритании Елизавета II намерена нанять адвокатов, которые через суд будут оспаривать скандальные заявления в интервью ее внука, чтобы прекратить публичные сплетни и ложь в свой адрес.