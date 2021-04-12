Принц Филипп дважды посещал Украину: был в Крыму и целый час летал над Киевом

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп был в Украине два раза – в 1973 году на соревнованиях по конному спорту и в октябре 2004 года в связи со 150-летием Крымской войны.

На спортивный турнир, который тогда проходил в Киеве, он приехал вместе с принцессой Анной. Украинский город герцогу Эдинбургский очень понравился. Он на протяжении целого часа летал на частном самолете над Киевом, чтобы увидеть его со всех сторон за короткий промежуток времени.

В 2004 году герцог оказался в Украине по случаю 150-летия Крымской войны. Он побывал в Севастополе, где тоже имел возможность поближе познакомиться с новым для себя городом.

Кроме того, с ним вместе поехал королевский фотограф Kirsty Wigglesworth. Он поделился своими воспоминаниями о том далеком дне:

"Я также был причастен к визиту. Я нашел уникальный памятник британских и французских военных, которые погибли на Крымской войне. Он был установлен под Балаклавой. Советская власть снесла и выбросила его на мусорный полигон, а затем его занесло в Керчь. Я нашел его, сфотографировал и передал информацию британским дипломатам. Памятник, сильно пострадавший, перевезли на место первоначальной установки", – отметил мужчина.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, чем питался герцог в Киеве. Принцу Филиппу понравились украинский борщ с пампушками и котлеты по-киевски. За обедом он символически выпивал рюмочку "горилки з перцем".