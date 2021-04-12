Принц Філіп двічі відвідував Україну: був у Криму і цілу годину літав над Києвом

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп був в Україні два рази – в 1973 році на змаганнях з кінного спорту і в жовтні 2004 року у зв'язку з 150-річчям Кримської війни.

На спортивний турнір, який тоді проходив в Києві, він приїхав разом з принцесою Анною. Українське місто герцогу Единбурзькому дуже сподобалося. Він упродовж цілої години літав на приватному літаку над Києвом, щоб побачити його з усіх боків за короткий проміжок часу.

У 2004 році герцог опинився в Україні з нагоди 150-річчя Кримської війни. Він побував в Севастополі, де теж мав можливість ближче познайомитися з новим для себе містом.

Крім того, з ним разом поїхав королівський фотограф Kirsty Wigglesworth. Він поділився своїми спогадами про той далекий день:

"Я також був причетний до візиту. Я знайшов унікальний пам'ятник британських і французьких військових, які загинули на Кримській війні. Він був встановлений під Балаклавою. Радянська влада знесла і викинула його на сміттєвий полігон, а потім його занесло в Керч. Я знайшов його, сфотографував і передав інформацію британським дипломатам. Пам'ятник, який сильно постраждав, перевезли на місце початкової установки", – зазначив чоловік.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чим харчувався герцог в Києві. Принцу Філіпу сподобалися український борщ з пампушками і котлети по-київськи. За обідом він символічно випивав чарочку "горілки з перцем".