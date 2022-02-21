Принц Эндрю тайно навещает Елизавету II каждую ночь: СМИ узнали подробности

Третий ребёнок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю, которого месяц назад обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, тайно навещает маму в Виндзорском замке. Делает он это ночью, чтобы не пересекаться с папарацци.

Как пишет издание The Sun, герцог Йоркский раскаивается перед правительницей за все неудобства и неприятности, которые доставил ей. В частности, за то, что королеве придется оплатить примерно 12 млн фунтов стерлингов (16,3 млн долларов) для урегулирования дела о сексуальном насилии.

Как сообщают инсайдеры, несмотря на скандал вокруг принца, Елизавета II продолжает тепло к нему относиться, оказывая сыну как финансовую, так и моральную поддержку. Видеться с королевой наследнику удается только в темное время суток, чтобы избегать встреч с назойливыми репортерами и фотографами.

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"Эндрю был очень осторожен и старался держаться подальше от любых свидетелей. Он знает, что не должен высовываться. Но принц раскаивается и извиняется перед королевой за все неприятности, которые доставил ей. Он благодарен матери за поддержку и понимает, насколько серьезным был весь этот вопрос и какой ущерб он нанес монархии. Это абсолютная правда, что Елизавета II с нежностью относится к нему и считает его любимым сыном", – передают источники.

Также стало известно, что 19 февраля, в день рождения принца Эндрю, в королевский дом, где он проживает, были доставлены цветы и поздравительные открытки от его близких. Семья продолжает общаться с оскандалившимся герцогом, который потерял все титулы и звания.

Сообщалось, что Эндрю связывался с принцем Гарри, который переехал с супругой Меган Маркл в США. Он задумывается о том, чтобы как и его племянник начать новую жизнь вдали от Великобритании.

Напомним, американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии, когда ей было 17 лет. В иске обвинительницы говорилось, что герцог якобы трижды изнасиловал ее: в лондонском доме Максвелл, а затем в домах Эпштейна на Манхэттене и в Литтл-Сент-Джеймс на Виргинских островах.

Коротко о личности:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – 62-летний британский принц, вице-адмирал. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Занимает 9-е место в порядке наследования британского престола. Имеет двоих дочерей: Беатрису и Евгению Йоркских.

Как писал OBOZREVATEL, принц Эндрю, по информации СМИ, посещал секс-клубы вместе с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштеном, а также развлекался с моделями на яхте. Он якобы посетил тайский курорт Пхукет и центр секс-туризма Патонг, где отдыхал на корабле стоимостью 1 миллион фунтов в компании полураздетой певицы Atomic Kitten и других девушек.