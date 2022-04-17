Принц Чарльз в пасхальном поздравлении вспомнил о 'перемещенных из беспокойных мест', намекнув на украинских беженцев

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз обнародовал свое обращение к подданным в честь светлого праздника Пасхи. В тексте наследник на престол вспомнил о "перемещенных из беспокойных мест" людях, намекнув на беженцев из Украины. Его высочество также поблагодарил соотечественников, которые "готовы открыть свои дома для нуждающихся"

Поздравление принца Уэльского опубликовано на официальной странице королевской семьи в Instagram. Он отметил, что в Великий четверг представлял Елизавету ІІ на службе в Лондоне.

"Сегодня миллионы людей оказались перемещенными, утомленными путешествием из неспокойных мест, раненными прошлым, напуганными будущим и нуждающимися в приеме, отдыхе и доброте. В последние годы мое сердце было разбито страданиями невинных жертв конфликтов или преследований, некоторых из которых я встречал и которые рассказывали мне истории невыразимой трагедии, поскольку они были вынуждены бежать из своей страны и искать приют далеко от дома", – идется в сообщении.

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Принц Чарльз, который вместе со своей супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой после полномасштабного вторжения России в Украину посещал украинский собор в Лондоне и молился за наш народ, выразил надежду, что пример Господа поможет людям "рассеять тьму мира".

"Среди всей этой печали и бесчеловечности было глубоко трогательно видеть, как много людей готовы открыть свои дома для нуждающихся, и как они предложили свое время и свои ресурсы, чтобы помочь тем, кто столкнулся с таким душераздирающим горем и трудностями. Эта Пасха, как всегда, напоминает нам о вечном примере нашего Господа о доброте перед лицом страданий, мужестве перед лицом страха, веры перед лицом отчаяния. Его свет торжествовал в то темное время. Я молюсь с всем сердцем, чтобы его вдохновляющий пример помог всем нам рассеять тьму мира", – подытожил наследник на британский престол.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская обратилась к членам королевской семьи, которые нарушили нейтралитет и оказали поддержку Украине в войне против страны-агрессора России. Первая леди отметила, что Кейт Миддлтон и принц Уильям посещали Украинский культурный центр в Лондоне, а Елизавета ІІ сделала весомый финансовый вклад в помощь украинцам.