Принц Чарльз зворушливо вшанував пам'ять батька Філіпа. Відео

Принц Чарльз поділився в мережі роликом, на якому показав усе життя і роботу свого батька, принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років.

Відповідне відео він опублікував на сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що протягом свого життя принц Філіп був пов'язаний із 992 організаціями в таких галузях, як технології, збереження природи, освіта і благополуччя молоді.

Так, у ролику герцог зображений як під час виконання службових обов'язків, так і в більш невимушеній обстановці зі своїми дітьми. На першому кадрі королева і Філіп із молодим принцом Чарльзом і принцесою Анною в Балморалі 1953 року.

Ще одне фото показує, як герцог Единбурзький готується покинути Лондон для участі у 36-тисячному турне Співдружності 1956 року, а 7-річний принц Чарльз вказує на щось у літаку.

На наступному знімку усміхнена Єлизавета II сидить поруч із Філіпом, повертаючись до Букінгемського палацу 2010 року.

Крім того, на одному з кадрів герцог Единбурзький зображений із дворічним Чарльзом, тримаючись за руки 1951 року. А на іншому фото показані принцеса Анна і принц Чарльз із батьком у Віндзорському парку 1956 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, старший син королеви Великобританії Єлизавети II та її чоловіка герцога Единбурзького принц Чарльз виступив зі зворушливим зверненням після смерті батька. Він подякував усім за величезну підтримку та теплі слова.