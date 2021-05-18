Принц Чарльз показал редкое фото из детства с отцом Филиппом

Принц Чарльз поделился архивным снимком, на котором он изображен со своим отцом принцем Филиппом. Так, с помощью этого черно-белого фото герцог Уэльский украсил благодарственную открытку, которую разослал британским подданным.

Редкий кадр был сделан в 1958 году во время гонки на моторных лодках в Коусе. Об этом пишет издание Hello! Magazine (чтобы посмотреть снимок, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на другой стороне открытки были напечатаны слова благодарности от имени монарха.

"Принц Уэльский благодарит вас за добрые слова сочувствия. Его Королевское Высочество был чрезвычайно тронут множеством писем, полученных в последние дни, они смогли утешить его в это печальное время. Принц Уэльский шлет вам свои самые теплые благодарности и наилучшие пожелания", – написано на открытке.

Напомним, ранее наследник престола принц Чарльз с супругой Камиллой впервые после смерти принца Филиппа вышли на прогулку в сады Мальборо-хауз. Они были сильно тронуты тем, что увидели там: море букетов, открыток и других предметов, которые британцы оставляли у ворот Букингемского дворца.

Как сообщал OBOZREVATEL, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа герцога Эдинбургского принц Чарльз выступил с трогательным обращением после смерти отца. Он поблагодарил всех за огромную поддержку и теплые слова.