Принц Чарльз и Камилла посетили украинский собор в Лондоне и помолились за Украину

Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер-Боулз выразили свою поддержку Украине. Королевские супруги посетили украинский собор в Лондоне и помолились за Украину.

Соответствующие фотографии появились на официальном королевском аккаунте в Instagram. "Наши мысли и молитвы, какими бы недостаточными они ни были, со всеми вами в это самое критическое время", – говорится в посте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

У алтаря украинского католического собора их королевские Высочества зажгли свечу и возложили национальный цветок Украины – подсолнухи.

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Принц и герцогиня встретились с послом Украины Вадимом Пристайко, а также с лидерами украинской общины и волонтерами.

Напомним, что 24 февраля Россия вторглась в Украину с войной. Российские войска начали вести интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в ряде городов и военным объектам ВСУ.