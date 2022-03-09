Прима-балерина московского Большого театра осудила войну против Украины: никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию

Известная российская прима-балерина московского Большого театра Ольга Смирнова открыто осудила развязанную Россией войну в Украине. Она заявила, что ей стыдно за свою страну, убивающую и лишающую дома мирное население.

Для того чтобы высказать свою позицию, звезда создала Telegram-канал, где и опубликовала сообщение, посвященное российско-украинской войне. Она также добавила, что россиянам нельзя оставаться безучастными к этому преступлению (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Друзья, мне жаль, что первая публикация на моем канале отнюдь не радостная, но я не могу не сказать, что всеми фибрами души я против войны. И дело даже не в том, что наверняка у каждого второго россиянина в Украине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка украинец, а я четверть украинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI", – начала знаменитость.

Видео дня

Ольга Смирнова убеждена, что политические вопросы следует решать только путем переговоров. Военные же действия, по ее мнению, являются признаком, характерным для разрешения конфликтов многие десятки лет назад.

"Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию. Я всегда гордилась талантливыми русскими людьми, нашими культурными, спортивными достижениями. Но теперь проведена граница на до и после", – говорится в сообщении.

Балерина написала, что ей больно за украинцев, которые умирают в этой войне, а также вынуждены покидать свои дома, спасаясь от обстрелов.

Также она обратилась к россиянам, которые пренебрегают проблемами "соседей", потому что не находятся в зоне активных военных действий. "И кто бы мог подумать неделю назад, что это произойдет с нами, потому что даже если мы не в эпицентре боевых действий, но мы не можем остаться безучастными к глобальной катастрофе", – закончила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, участница российского реалити "Дом-2" и телеведущая Алена Водонаева намекнула, что не поддерживает войну РФ против Украины, однако не может сказать это прямо из-за уголовной ответственности за "фейки о действиях российской армии".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!