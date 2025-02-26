Страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину с помощью дронов. В результате вражеских обстрелов вечером 25 февраля произошел пожар в двухэтажном частном доме в Бучанском районе Киевской области, где спасатели обнаружили тело женщины. В эпицентре ужасных событий оказался ведущий Владимир Остапчук со своей женой Екатериной Полтавской и новорожденным сыном Тимофеем, которые живут в селе, что атаковали россияне.

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По словам 40-летнего шоумена, "прилет" произошел вблизи их дома. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram, обнародовав жуткое фото.

"Прилет по частному дому в нашей деревне возле нас", – отметил Владимир Остапчук.

Со своей стороны Екатерина Полтавская вышла на связь в своем Instagram и поделилась, что в течение 15 минут они слышали громкие взрывы. Никто из членов семьи Остапчуков не пострадал от российских обстрелов.

Избранница ведущего также показал фото с маленьким сыном Тимофеем, который, несмотря на атаку страны-агрессора, спокойно спал. Блоггер обнародовала снимок, где наследник держит ее за палец.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что российский обстрел 1 января повредил жилье Оли Поляковой в центре Киева.

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