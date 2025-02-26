Россияне атаковали Киевщину 'Шахедами': произошло возгорание частного здания в пригороде столицы, пострадал человек. Фото

В Бучанском районе Киевской области из-за вражеской дроновой атаки 25 февраля произошел пожар в двухэтажном частном здании. В этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет.

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Она получила ушиб головы и была госпитализирована. Об этом сообщил в Telegram в.и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник.

Около полуночи он написал, что на месте возгорания продолжали работать оперативные службы, ликвидируя последствия.

"Атака вражеских БПЛА продолжается. Прошу оставаться в укрытиях, пока опасность не пройдет", – призывал украинцев чиновник.

Отметим, что тревога из-за запуска Россией Shahed-136 и дронов-имитаторов началась в Киевской области около 21:35 вторника, 25 февраля. Примерно в 22:50 в столице услышали взрывы – мэр Виталий Кличко предупреждал, что на левом берегу работают силы ПВО.

"Находитесь в укрытиях!" – просил он жителей Киева и Киевщины. Уже через 10 минут глава города заявлял о работе противовоздушной обороны в центре столицы.

В КГГА сообщали в 23:13, что российские БПЛА фиксировались в разных районах города.

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