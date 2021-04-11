Приходько в третий раз стала мамой и призналась, как скрывала беременность на 'Маске'

Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что снова стала мамой – она родила третьего ребенка. Раскрыть всю правду о пополнении в ее семье знаменитость решилась в спецвыпуске проекта "Маска".

Так, в эфире Приходько подтвердила, что находилась на момент съемок в положении. По словам артистки, ее поддерживал муж, который подписывал с ней контракт о неразглашении.

"Мы пытались скрыть беременность как могли, но срок был уже сильно большой. Муж был всегда рядом со мной и помогал мне", – рассказывала певица.

На сегодняшний день Приходько уже родила ребенка и наслаждается материнством. Подробности беременности и родов звезда не раскрывает. Также не известно пол и имя новорожденного ребенка артистки.

К слову, во время выступления на телешоу "Маска" Приходько предстала с заметно округлившимся животиком. К тому же, ведущий проекта Владимир Остапчук еще ранее сообщил, что одна из участниц в положении. Однако тогда певица дала неоднозначный ответ, действительно ли она беременна или нет.

Напомним, у Анастасии Приходько есть двое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава и 6-летний сын Гордей от второго супруга, бизнесмена Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Приходько объяснила, почему скрывает от дочери правду о родном отце. Девочка совсем не помнит его – когда он ушел из семьи, ей было всего два года.