Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками откровенным снимком, на котором продемонстрировала фигуру после третьих родов. Артистка отметила, что она не стесняется быть настоящей.

Также знаменитость считает, что женщина часто слышит обидные слова в адрес своей фигуры после родов, и при этом комплексует из-за внешности. Соответствующий пост исполнительница опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сейчас бодипозитив в моде. Но, как быть тем, кто привык всегда видеть одно отражение в зеркале, а после родов на тебя смотрит совсем другой человек? Лишние килограммы, растяжки, обвисший живот, обвисшая грудь, неухоженность… И бывает так, что просто нет сил что-либо предпринимать. Не будем забывать о частой послеродовой депрессии и гормонах", – написала певица.

Артистка подчеркнула, что быть мамой – самая сложная миссия на земле для женщины: выносить и родить. Певица гордится своей "полосочкой на животе, которая каждый день напоминает о новорожденном сыне". Так, знаменитость не стесняется живота и целлюлита.

"Я горжусь своим животом( хотя я сейчас очень стараюсь его побороть). Но я с гордостью его показываю вам, я горжусь, что стала мамой в третий раз! Я хочу поддержать каждую маму, я знаю, как это сложно! Бог создал женщину до появления глянца, лайков, подиума, сцены! Он создал женщину, чтоб она могла подарить жизнь!" – добавила Приходько.

Певица подытожила, что женщина должна гордиться каждой клеточкой своего тела, которое помогло выносить и родить нового человека.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть двое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава и 6-летний сын Гордей от второго супруга, бизнесмена Александра.

Напомним, в одном из эфиров шоу "Маска" ведущий Владимир Остапчук сообщил судьям и зрителям, что одна из героинь проекта беременна. Многие предположили, что это может быть звезда, которая прячется под маской Бабки. 3 апреля состоялся полуфинал шоу, в котором стало известно, что под маской Бабки скрывалась Анастасия Приходько. Однако тогда певица дала неоднозначный ответ, действительно ли она беременна или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, заявила, что после родов она не узнает себя в зеркале, но бежать расставаться с приобретенными объемами пока не собирается.