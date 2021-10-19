Приходько показала редкие фото с мужем и нежно призналась ему в любви

Известная украинская певица и Анастасия Приходько показала редкие фото своего супруга Александра и нежно призналась ему в любви. Она отметила, что кадры были сделаны украдкой.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. "Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всём моя поддержка. Во всех моих идеях фикс, когда я с горящими глазами бегу "поперед батька сами знаете куда", я знаю, что когда я обернусь, ты всегда будешь бежать со мной"", – написала артистка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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На фото показано, как Анастасия стоит в светлом кардигане с мехом, в туфлях на каблуках, а в руках держит кофе. Позади нее стоит супруг Александр в черном спортивном костюме и кроссовках, которого едва видно. Он приобнимает свою любимую.

"Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные украдкой на телефон, где тебя почти не видно, всё равно мне очень нравятся", – написала Приходько.

Поклонники успели оценить нежные, романтичные фото и засыпали пару комплиментами.

"Вы нереально красивые", "Красиво и искренне", "Чудесные, счастья вам", "Самые лучшие", "Красавцы", "Шикарная пара", "Вы супер", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – певица, заслуженная артистка Украины. Родилась в 1987 году в Киеве. Участвовала в российском шоу "Фабрика звезд", в котором одержала победу и сотрудничала с Константином Меладзе. Представляла Россию на Евровидение-2009 с песней "Мамо". Осенью 2018 года объявила, что уходит со сцены, однако в феврале 2021 года заявила, что возвращается. У артистки есть дочь от абхазского бизнесмена Нури Кухилава. В 2013 году вышла замуж и спустя несколько лет родила сына.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анастасия Приходько опубликовала новые снимки со своими детьми, а также показала архивный снимок с детства. Она сравнила внешность своей дочери и себя в возрасте 11 лет.