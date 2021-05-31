Приходько показала, как кормит сына грудью, и пожаловалась на обвисшие формы. Фото

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками фото, на котором показала, как кормит грудью двухмесячного сына Луку. Она также подняла тему обвисшей груди и заговорила о двойных стандартах женской красоты.

Соответствующий пост знаменитость разместила на личной странице в Instagram. На снимке Приходько запечатлена лежа на кровати с сыном. Певица позировала в топе с пятном от молока, засветив живот (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Анастасия призвала мамочек не стесняться своего тела после родов и грудного вскармливания. Приходько заявила, что, по ее мнению, женщины имеют право быть такими, какими их создала природа.

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"Я знаю, что моя грудь больше не будет красивой, но она будет как медаль на моем теле, и гордость того, что я смогла дать маленькому человечку возможность впитывать мое молоко. Я не хочу знать, что кто-то, не дай Бог, порицает женщину, у которой обвисшая грудь! Хватит делать нас искусственными! Женщины имеют право быть такими, какими нас создала природа! Мамы, я хочу, чтоб вы перестали стесняться и порицать себя за "недостаточную" красоту и формы! Каждая из вас прекрасна", – написала Приходько.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть трое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, 6-летний сын Гордей и двухмесячный сын Лука от второго супруга, бизнесмена Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками откровенным снимком, на котором продемонстрировала фигуру после третьих родов. Артистка отметила, что она не стесняется быть настоящей.