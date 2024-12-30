'Приходится хитрить'. Арам Арзуманян рассказал, на чем зарабатывает больше, чем в кино, и какую тайную операцию должен совершить в новогоднюю ночь

Харизматичный актер Арам Арзуманян, таланты которого наиболее ярко проявляются в комедийных ролях ("Бешеная свадьба", "Великие Вуйки", "Бешеные соседи"), откровенно признается, что в этом году отношения с кинематографом у него складывались не так, как хотелось бы. Однако артист, по его словам, имеет немалый доход от работы, что приносит больше, чем роли в кино и театральных спектаклях.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA Арам Арзуманян также рассказал о своих планах на зимние праздники, а еще признался, какую секретную миссию должен выполнить в новогоднюю ночь, чтобы сохранить веру своей дочери в сказку. С актером мы встретились на премьерном показе трогательной новогодней комедии "Поезд в 31 декабря", которую с 1 января 2025 года можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Украины. В центре сюжета – необычные приключения пассажиров поезда, следующего из Киева во Львов накануне Нового года.

"Фильм будет неинтересным, потому что меня не пригласили сниматься, – шутит Арам Арзуманян. – Я вам так скажу: единственный, кто имеет отношение к украинской железной дороге, это я. У меня образование железнодорожника, работал помощником начальника станции. Пришел с дипломом профессионально-технического училища, бурсы, как мы называли. Позже мне сказали, что если хочу оставаться в должности, я должен получить высшее образование или поступить в техникум. Я прошел конкурс в Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. Лазаряна. Работал и учился. А когда выпустился из вуза, оставил работу, сказал: все, не хочу".

"Это был 2014 год, – вспоминает актер. – Я всегда мечтал об актерстве, хотя профильного образования, и это не секрет, у меня нет. Однако есть большой опыт – вся жизнь на сцене. Практики столько, что преподавателям вузов и не снилось" (смеется).

"С работой у меня все хорошо, – рассказывает о нынешних заработках Арам Арзуманян. – Правда, съемок в кино сейчас нет, но будем надеяться, что так будет не всегда. Дело в том, что я стал заложником своего типажа в кинематографе. Почему-то продюсеры думают, что полицейский не должен выглядеть так, как я. Но ведь на самом деле это неправда. Однако у них свои представления. Если полицейский, то это должен быть кто-то типа Артемия Егорова (актер сыграл одну из главных ролей в картине "Поезд в 31 декабря". – Ред.). Он прямо сейчас проходит мимо нас, поймал его глазами – потому и говорю. Такие вот дела".

"Сейчас у меня преимущественно в рабочем графике спектакли – охотно играю их и очень это люблю. Участвую уже в шести антрепризных постановках. Сколько зарабатываю? Конечно, театр не приносит столько средств, сколько кино, но нормально жить можно. У меня есть еще хобби – страницы в соцсетях, которые приносят хороший заработок. С дочерью Анаит, к слову, некоторые комедийные ролики в моем ТikТоk снимаем вместе. И откровенно признаюсь, что одно видео временами приносит больше, чем несколько спектаклей в театре (на странице актера в ТikТоk есть ролики, набравшие более 50 миллионов просмотров. – Ред.).

Актер также поделился с нами своими планами на зимние праздники: "Рождество встретили в кругу семьи, накануне у меня был спектакль, очень устал, однако празднование удалось. Пришли мои папа и мама (родителям актера пришлось покинуть родной дом в Никополе из-за полномасштабного вторжения. Сейчас они живут в Киеве, рядом с сыном, однако не оставляют надежды вернуться домой. – Ред.). Новый год тоже планируем встретить в кругу родных. 30 декабря у меня спектакль, на следующий день буду немного отсыпаться, а затем организуем праздник дома. Прошлые годы 31 декабря чаще всего приходилось работать ведущим – развлекал людей. В этом году буду с близкими. Они говорят, что рады, что так складывается".

"Кроме того, у меня очень важная миссия на праздник, – продолжает актер. – 8-летняя дочь Анаит призналась, что хочет в новогоднюю ночь поставить телефон под елкой и увидеть того Деда Мороза, который приносит ей столько лет подарки. И мне нужно что-то придумать, чтобы телефон таки зафиксировал этого волшебника, со спины хотя бы как-то. Я по таким делам импровизатор, придумаю. Хорошо хоть, что раскрыла свои планы. Потом даже добавила, что хочет поставить два телефона – свой и младшего брата Тиграна, вероятно, чтобы снять все с разных ракурсов. Это усложняет задачу, но справлюсь (смеется)".

"До полномасштабного вторжения к нам в канун Нового года постоянно приходил Дед Мороз, поздравлял детей, – вспоминает актер.– Нет, не друзья переодевались, заказывали по объявлению – приходили аниматоры, развлекали детей. Когда началась великая война, конечно, было уже всем не до того. Однако очень хочу, чтобы мои дети продолжали верить в чудо. Одноклассники в школе говорят дочери: нет никакого волшебника. Она прибегает домой, переспрашивает меня. А я мечтаю, чтобы эта сказка с ней была подольше. Поэтому приходится папе немного хитрить, мол, волшебники существуют, просто не всем везет их увидеть. Она уже догадывается, что что-то не так, потому хочет проверить".

"Подарки уже заказаны, – улыбается артист. – Мы знаем, что бы хотели на праздник и дочь, и сын. Жене говорю, чтобы заказывала, отец рассчитается. Анаит мечтает о каких-то необычных фломастерах. В коробке – 204 штуки! Удивился, когда узнал: зачем такое количество? Столько цветов нет, а жена мне: ты не понимаешь. Мол, только оттенков красного существует не меньше десяти. Ну, захотел ребенок, будут ей фломастеры. Более того, они уже есть".

Также читайте на OBOZ.UA интервью с актером-воином Максимом Девизоровым – о побратимах из списка Forbes, двух братьях на войне и неожиданном разводе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!