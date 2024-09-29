'Приходите к нам на Чайковского'. Известный хореограф рассказал о народном артисте Украины, который продвигает русскую культуру за границей

Балетмейстер Александр Стоянов, бывший премьер Национальной оперы и народный артист Украины, продолжает гастролировать за границей с произведениями российских композиторов. В этом уверен коллега танцовщика, хореораф-постановщик Илья Мирошниченко.

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Мирошниченко, который лично знаком с Александром Стояновым, объяснил, почему прославление российских авторов крайне опасно для Украины. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Сейчас я один из деятелей, которые активно и агрессивно в плане риторики выступают против исполнения украинскими артистами произведений российских авторов, – говорит Илья Мирошниченко. – Как-то общался с европейскими артистами, работающими в Литве. Они рассказывали, что их театр в знак солидарности с Украиной отказался от произведений Чайковского, хотя эти представления делали очень большой процент кассы. А между тем такие украинцы, как Александр Стоянов и Екатерина Кухар (которая, правда, максимально отмежевывается от всего этого), продолжали выступать с Чайковским".

"Я знаю их лично – говорил в глаза, что думаю об этом все, – продолжает Мирошниченко. – Ну а как так? Тогда литовцы начинают спрашивать: "Как же выходит, что мы отказываемся, а украинцы спокойно ездят со спектаклями?" Продолжает ли Стоянов такое делать сейчас? Конечно! Он меня заблокировал в соцсетях, и его компания Grand Kyiv Ballet, которую возглавляет. Наверное, чтобы не доставал, но у меня руки длинные (смеется). Очень сильно извиняюсь, но считаю артистов, которые не брезгуют двойными стандартами, совершенно неразумными. Они утверждают: мы популяризируем Украину именно через исполнение. И мол, это не русские произведения, это уже мировая классика. Чайковского не вычеркиваем, потому что он "подобно Моцарту или Шекспиру, принадлежит всему человечеству".

"Вот как таким людям объяснять, что Российская Федерация веками вкладывала огромные средства в экспансию своей культуры, потому что это оружие? – возмущается Мирошниченко. – И как бы мы ни старались, как бы ни искали украинские корни у Чайковского, сам он себя считал россиянином. И тогда как нам объяснить рядовому американцу или европейцу, за что мы сражаемся, если у нас, оказывается, даже культура одинакова? А ведь это мы, украинцы, сами размываем границы разницы между Украиной и Россией".

Илья Мирошниченко говорит, что проводил такие параллели публично, когда Украина как-то более шести месяцев ждала помощи от США, а "Александр Стоянов привез в Америку Чайковского". "Еще и по телевидению поперся, рассказывал там, что его семья осталась в Киеве, под обстрелами, – говорит хореограф-постановщик. – А несмотря ни на что, мол, мы продолжаем творить, приходите к нам завтра на Чайковского…".

Между тем, на странице в Instagram компании Grand Kyiv Ballet недавно размещено сообщение с анонсом выступления коллектива в США. На видео сняты фрагменты балета "Лебединое озеро", а в самом сообщении указано, что "Лебединое озеро" – это балетный шедевр, славящийся своей увлекательной хореографией, хитроумным оформлением и волшебной партитурой Чайковского". Спектакли должны были состояться 22 и 23 сентября в Мейденбауэр-центре, расположенном в Белвью, штат Вашингтон.

А еще в одном сообщении коллектив анонсирует выступления в американском городе Айдахо-Фолс, предлагая на Рождество показать там "Щелкунчика" того же Чайковского. "Это конечно хорошо, что вы зарабатываете деньги, которые потом частично пойдут как налоги в Украине, но не нужно ли приучать западную аудиторию к нашей удельной истории, например, показывая "Лесную песню", а не в очередной раз популяризируя большую *узкую культуру, – возмущается одна из подписниц в комментариях. – Или я ошибаюсь, что это произведение написал представитель народа, который сейчас истребляет нас? А вы снова закрепляете у людей любовь к этой мерзкой культуре? Когда это наконец прекратится?".

Полное интервью с Ильей Мирошниченко читайте на OBOZ.UА здесь.

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