'Придет Россия и будет классно': продюсер Comedy Сlub рассказал о зазомбированных одноклассниках и поставил 'диагноз' Бардашу

Бывший креативный продюсер и сценарист культовых украинских и российских проектов "Фабрика звезд", Сomedy Баттл, "Холостяк" и других Армен Оганян, уволенный с ТНТ из-за проукраинской позиции, вспомнил свое детство в Краматорске Донецкой области. Медийщик, который после 24 февраля публично осудил войну и навсегда покинул РФ, с болью констатировал, что после 2014 года в его бывшем окружении оказалось немало предателей. В частности, одноклассники знаменитости воевали за так называемые "Л/ДНР".

Оганян осознает, что пропаганда всегда была сильнейшим оружием страны-террористки, поэтому в 2014 году в Краматорске было много зомбированных людей, которые искренне ждали Россию. Воспоминаниями продюсер поделился в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Мои родители сидели в подвале под бомбами в Краматорске, расположенном совсем рядом со Славянском, где все и началось, где сидели все эти Горкины, вся та мразота. Но на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей у моих друзей были родственники, да и, честно говоря, даже мои одноклассники воевали за "ДНР" и "ЛНР". Все они реально верили, что придет Россия и будет классно! А пропаганда всегда хорошо работала в России. Сейчас уже больше осознают, что это ужас, но тогда мало кто понимал, что происходит", – поделился продюсер.

Следует заметить, что сам Оганян родился в Баку, Азербайджан. Впрочем, когда ему было два года, семья была вынуждена бежать и искать убежища в другой стране из-за армянских погромов. Так они и оказались в Донецкой области.

Оганян еще приезжал в Донецк в 2014 году, прежде чем Россия начала там войну. Продюсер посещал родные края с любимой, чтобы познакомить ее с родителями.

"Жена очень любит Украину. И еще когда мы жили в Москве, мечтала жить в Киеве. Именно она познакомила меня с перепичкой, говорила мне: "Ты что, украинец и не знаешь, что такое перепичка?" Потом канал ТНТ меня уволил, я начал еще больше постить и выдавать некоторую информацию по каналу, за что ТНТ запретил всем моим коллегам общаться со мной", – рассказал продюсер.

Высказался Оганян и о позиции скандального музыкального продюсера Юрия Бардаша родом из Алчевска Луганской области. После полномасштабного вторжения экс-продюсер известных групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и певца Wellboy начал петь оды Путину, прославлять Россию и войну против родного народа. А не так давно сбылась заветная мечта Бардаша – он получил гражданство страны-террористки.

Оганян прокомментировал: "Однажды виделся с Бардашем на встрече. Что могу сказать по этому поводу? Недальновидный выбор – присоединиться к стране-террористке в то время, когда уже доказано такое количество преступлений".

Полное интервью Армена Оганяна читайте на OBOZ.UA в пятницу, 23 февраля.

Как писал OBOZ.UA, в октябре 2023 года Бардаш заявил, что украинские звезды "зазналась", и он мечтает о полной оккупации Украины. Проигрыша ВСУ артист хочет, чтобы обняться с презирающими его знакомыми и назначить нелепый трек "Между нами тает лед" новым "гимном народов России". Подробности – в материале.

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