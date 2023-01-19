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Премьер Новой Зеландии предложила парню пожениться во время своей речи по случаю увольнения

Катерина Малай
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Премьер Новой Зеландии предложила парню пожениться во время своей речи по случаю увольнения

Премьер-министер Новой Зеландии Джасинда Ардерн 19 января объявила об отставке, поскольку у нее "больше нет ресурсов управлять страной". Во время щемящей речи она неожиданно обратилась к своему бойфренду – Кларку Гайфорду – с предложением пожениться.

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Причина того, что пара еще не узаконила отношения, – пандемия Covid. Слова 42-летнего политика передали журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Как только я поняла, что у меня больше нет ресурса, я осознала, что, к сожалению, у меня нет другого выхода, кроме как сложить полномочия. Я – человек. Политики тоже люди. Мы отдаем все, что можем, пока можем. А потом наступает то самое время. Для меня оно наступило", – начала Джасинда Ардерн, едва сдерживая слезы.

Премьер Новой Зеландии предложила парню пожениться во время своей речи по случаю увольнения

Она не скрывала, что в будущем хочет посвятить себя воспитанию 4-летней дочери от Кларка. Чтобы официально стать семьей, премьер Новой Зеландии сделала ответственный шаг первая.

Премьер Новой Зеландии предложила парню пожениться во время своей речи по случаю увольнения

"Я не дождусь, когда снова буду проводить время с семьей. Поэтому, Нив, мамочка уже ждет момента, быть рядом с тобой, когда ты пойдешь в школу в этом году. И, Кларк, давай наконец-то поженимся", – сказала Ардерн при журналистах и коллегах.

На должность она была избрана 26 октября 2017 года, и в свои 37 лет стала самым молодым премьер-министром Новой Зеландии. До этого она была самым молодым действующим членом парламента, избранным в возрасте 28 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал. Она была замечена на голой вечеринке в своей резиденции. В сети разлетелось фото, где гости развлекались топлесс.

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