Премьер Новой Зеландии предложила парню пожениться во время своей речи по случаю увольнения

Премьер-министер Новой Зеландии Джасинда Ардерн 19 января объявила об отставке, поскольку у нее "больше нет ресурсов управлять страной". Во время щемящей речи она неожиданно обратилась к своему бойфренду – Кларку Гайфорду – с предложением пожениться.

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Причина того, что пара еще не узаконила отношения, – пандемия Covid. Слова 42-летнего политика передали журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Как только я поняла, что у меня больше нет ресурса, я осознала, что, к сожалению, у меня нет другого выхода, кроме как сложить полномочия. Я – человек. Политики тоже люди. Мы отдаем все, что можем, пока можем. А потом наступает то самое время. Для меня оно наступило", – начала Джасинда Ардерн, едва сдерживая слезы.

Она не скрывала, что в будущем хочет посвятить себя воспитанию 4-летней дочери от Кларка. Чтобы официально стать семьей, премьер Новой Зеландии сделала ответственный шаг первая.

"Я не дождусь, когда снова буду проводить время с семьей. Поэтому, Нив, мамочка уже ждет момента, быть рядом с тобой, когда ты пойдешь в школу в этом году. И, Кларк, давай наконец-то поженимся", – сказала Ардерн при журналистах и коллегах.

На должность она была избрана 26 октября 2017 года, и в свои 37 лет стала самым молодым премьер-министром Новой Зеландии. До этого она была самым молодым действующим членом парламента, избранным в возрасте 28 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал. Она была замечена на голой вечеринке в своей резиденции. В сети разлетелось фото, где гости развлекались топлесс.