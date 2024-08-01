Премьер-министр Латвии посетила концерт Светланы Лободы в Юрмале и назвала ее 'голосом Украины': скандальная певица отреагировала

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня посетила концерт украинской певицы Светланы Лободы в Юрмале, Латвия, и поблагодарила ее за творчество. Артистку чиновница назвала "голосом Украины", хоть пела она свои русскоязычные песни в оригинале.

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Силиня поделилась памятным совместным фото с концерта в Instagram. Событие прошло в концертном зале "Дзинтари", где незадолго до выступления украинки Лайма Вайкуле проводила свой фестиваль поп-музыки.

"Спасибо, Светлана Лобода, за энергичный концерт в концертном зале "Дзинтари". Голос Украины имеет особую мелодию в Латвии", – подписала премьер-министр фото.

Кадр она решила сделать в черно-белых тонах. Светлана Лобода была одета в светлый костюм-двойку, а Эвика Силиня – в темное объемное платье.

Украинка также опубликовала это фото у себя на странице и поблагодарила премьер-министр Латвию за помощь своей Родине. "Спасибо, что пришли, и искренне благодарю за поддержку Украины!" – написала она.

Известно, что в своем репертуаре Светлана Лобода имеет несколько песен на украинском языке: "Mentor", "Киев-Ницца", "Spogady", "По-украински", "Два незнакомца", "Молитва". С начала полномасштабного вторжения певица перешла на украинский, впрочем, в декабре 2023-го вышла композиция под названием "Метелица", которая смутила многих слушателей из-за русского. Уже впоследствии Лобода объяснила, что не считает его языком врага: "Не язык убивает украинских детей и людей".

Однако в соцсетях она периодически напоминает, что ее Родина – Украина, и говорит по-украински.

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