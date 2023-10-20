Премьер Италии Мелони разорвала 10-летние отношения с ведущим, который оскандалился заявлениями о групповом сексе и изнасиловании

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о расставании со своим бойфрендом-ведущим Андреа Джамбруно, с которым воспитывает 7-летнюю дочь. Она поблагодарила партнера за 10 лет совместной жизни, но не раскрыла причину такого решения. Это произошло после ряда скандалов с участием звезды ТВ.

По словам Мелони, их дочь Джиневра любит обоих родителей, поэтому ради нее экс-влюбленные будут достойно вести себя в публичном пространстве. Соответствующее заявление появилось в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Единственное, что отсылает подписчиков итальянки к проблемам в ее личной жизни – фраза "Все те, кто надеялся ослабить меня, ударив дома, должны знать, что как бы капля не надеялась подточить камень, камень остается камнем, а капля – только вода".

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Джорджа Мелони показала совместное фото с дочерью и бывшим. По ее словам, пути экс-влюбленных разошлись некоторое время назад, но сейчас "пришло время это признать".

"Я буду защищать то, кем мы были, я буду защищать нашу дружбу, я буду защищать любой ценой семилетнюю девочку, которая любит свою мать и любит своего папу", – написала премьер-министр.

Вероятно, причиной разрыва могли стать сексистские заявления из уст Джамбруно. Недавно бывший парень Мелони в эфире своей программы на телеканале Rete4 выдал скандальное заявление, комментируя изнасилование. Мол, жертва насилия может быть частично виновной в этом, потому что теряет осмотрительность под действием алкоголя.

Издание Mediaset обнародовало записи, на которых Джамбруно делает нецензурные комментарии, пристает к коллеге, кичится своим романом и предлагает работать на него в обмен на участие в групповом сексе. Это сильно отразилось на репутации его избранницы.

В прошлом месяце Мелони попросила не осуждать ее за скандальные высказывания Джамбруно, и в будущем она пообещала не отвечать на вопросы о его поведении.

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