'Представления не имею, зачем это купил': принц Уильям рассказал о странном подарке, который вручил Кейт Миддлтон в начале отношений

Представитель королевской семьи Великобритании, 42-летний принц Уильям признался, что в начале отношений с Кейт Миддлтон ему не всегда удавалось выбрать хороший подарок для нее. Так, например, однажды он по непонятным даже для себя причинам решил вручить любимой бинокль.

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По словам принца Уэльского, оригинальный презент настолько "поразил" Кейт Миддлтон, что она пообещала избраннику, что никогда ему этого не забудет. Старший сын короля Чарльза III признался: до сих пор не понимает, почему решил приобрести именно эту вещь, пишет The Mirror.

"Однажды я подарил жене бинокль. Она никогда не давала мне об этом забыть. Это было в начале ухаживания, поэтому я думаю, что это стало решающим моментом. Все прошло не очень хорошо. Честно говоря, я понятия не имею, зачем купил ей бинокль. Тогда это казалось хорошей идеей", – поделился Его Высочество.

Однако, возможно, после многих лет семейной жизни принцесса Уэльская отнеслась бы к столь оригинальному подарку несколько иначе. Дело в том, что среди членов королевской семьи Великобритании не принято вручать друг другу слишком дорогие вещи на Рождество. Обычно Виндзоры предпочитают более шуточные варианты презентов.

В праздничный день королевичи по очереди раскладывают подарки, которые подготовили своим родственникам, чтобы в шесть часов вечера собраться в одной комнате и начать их разворачивать. А вот в канун Рождества Их Высочества обмениваются вкусностями, демонстрируя свое немецкое происхождение.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королеву Камиллу заметили за рождественским шоппингом.

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