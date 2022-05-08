Представители Финляндии на Евровидении 2022 перепели украинский хит Stefania группы Kalush Orchestra

Представители Финляндии на международном песенном конкурсе Евровидение-2022, известная группа The Rasmus вдохновилась украинской музыкой. Коллектив перепел хит Stefania группы Kalush Orchestra, которая будет выступать на шоу от нашей страны.

Соответствующий ролик появился в Instagram-stories финского коллектива. Песню музыканты исполнили по пути в автомобиле (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Kalush Orchestra уже отреагировали на эту новость, перепостив видео на свою страницу в соцсети.

Видео дня

"Расмус поет наш трек в тачке. Норм", – написали украинские артисты.

Отметим, The Rasmus занимает 14 место в рейтинге букмекеров на Евровидении 2022. Группа будет выступать в Турине с песней Jezebel.

Где, когда и в котором часу смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители Латвии на Евровидении в этом году поп-группа Citi Zēni также перепела хит Kalush Orchestra – Stefania. Музыканты записали кавер в день восстановления независимости своей родины от Советского Союза.