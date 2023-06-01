'Помогаю и буду помогать': предательница Лорак отметилась циничной выходкой в День защиты детей. Видео

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек), которая уже больше 10 лет живет в РФ и поддерживает преступные действия президента Владимира Путина, в Международный день защиты детей отличилась циничной выходкой. Ночью 1 июня Российская Федерация совершила атаку на Киев, в результате которой погибло трое людей, в том числе и 9-летняя девочка. Каролина решила, что ей необходимо поздравить россиян с праздников и подчеркнула, что всегда будет помогать детям.

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Предательница разместила свой клип с детьми в Instagram. Предвещая бурное обсуждение, которое может вызвать ролик, и защищая себя от гнева украинцев, она закрыла комментарии. Кроме того, путинистка призвала сделать пожертвование фонду под красноречивым названием "Счастливое детство", игнорируя тот факт, что сама же забирает его у украинских детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С Международным днем защиты детей! Дети – это наше будущее. Пусть наши дети будут лучше, чем мы. Я всегда помогала, помогаю и буду помогать детям, ведь они заслуживают нашей любви. Только любовь и милосердие способны изменить мир к лучшему", – без зазрения совести написала Лорак под постом в блоге.

Судя по всему, исполнительница не задумывается о том, что финансирует войну в Украине и ломает судьбы тысяч детей. Ведь они вынуждены прятаться от российских ракет в бомбоубежищах, покидать родные дома и погибать из-за больных амбиций кремлевского фюрера.

Напомним, у Ани Лорак есть дочь София от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Девочка родилась 9 июня 2011 года в Киеве. Ее крестным стал пропутинский певец Филипп Киркоров, а крестной мамой – экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная. 11-летняя Соня живет вместе с Куек в Москве и учится в Павловской гимназии столицы РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Ани Лорак стала мемом в сети после атаки дронов на Москву. Украинцы поблагодарили скандальную вокалистку и сделали ее героиней забавного ролика. В нем предательница якобы объясняет, почему ее "фонд мести" атаковал столицу РФ. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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