Предательница Ани Лорак таки выступила в Турции, несмотря на бойкот украинской общины

Певица родом из Украины Ани Лорак, которая последние годы проживает в РФ и игнорирует геноцид собственного народа, таки выступила в Турции. Заработать деньги предательнице удалось в городе Белек, где она развлекала публику своими русскоязычными песнями.

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Украинцы в Турции тем временем добиваются отмены концертов "соотечественницы". Так, в Анталии уже отменили шоу артистки, которое было запланировано на 29 июля. Впрочем, как мы видим, не во всех городах удается добиться тотального бойкота запроданки. Фото и видео с выступления в Белеке Лорак разместила в своих InstaStories.

Так, предательница в странных позах покрасовалась перед интернет-пользователями в синем мерцающем мини-платье и на высоких каблуках.

Судя по тому, что зал подпевал русскоязычным композициям звезды, послушать Лорак пришли граждане страны-террористки, которые находятся на отдыхе в Турции.

Неизвестно, запланированы ли еще у артистки концерты заграницей. Тем не менее, как мы уже заметили выше, украинцы добиваются того, чтобы уроженка Черновцов не могла выступать нигде, кроме как в "обожаемой ею" России.

В частности, Украинское сообщество в Турции вместе с Посольством Украины в Турецкой республике и Консульством Украины в Анталии добилось того, чтобы в концертном зале одного из отелей сети Nirvana отменили шоу Лорак.

"Удалось добиться отмены проведения концерта Ани Лорак (Каролины Куек) в концертном зале The Cosmos Theatre. Такое решение было принято после всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности артистки в войне РФ против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества", – сообщил консул Украины в Анталии Александр Воронин.

К слову, демонстрировать свое шоу Лорак собиралась за довольно большие суммы. Цены на билеты варьировались от 5 тысячи лир (9 тысяч гривен) до 91 тысячи лир (146 тысяч гривен). Чтобы отведать европейские и турецкие лакомства практически на сцене с певицей, нужно было заплатить последнюю сумму. Впрочем, заработать предательнице там теперь не удастся.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак опозорилась "сумасшедшим" танцем в купальнике с новым бойфрендом и анонсировала приложение со своим "тайным дневником". Все подробности – в нашем материале.

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