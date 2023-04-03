Предательница Ани Лорак рассекретила, куда сбежала из России после отмены концертов и подозрений в финансовой помощи ВСУ

Уроженка Черновицкой области Ани Лорак после подозрений в помощи ВСУ и отмены концертов в России сбежала за границу. Артистка рассекретила, что отправилась на элитный курорт в Дубае.

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Туда предательница родины, цинично умалчивающая о геноциде украинцев, полетела со своим новым бойфрендом. Соответствующие посты появились в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В своих stories певица прорекламировала популярную гостиницу, в которой остановилась. Она даже продемонстрировала вид из окна, чтобы у подписчиков не осталось сомнения относительно ее местонахождения.

Пока ее страна ежедневно подвергается террористическим обстрелам со стороны России, Лорак решила похвастаться роскошным гостиничным номером и отдыхом на пляже.

В ее блоге также появилось фото с бойфрендом по имени Исаак. Артистка не постеснялась опубликовать яркие кадры из Дубая, в то время как украинки ждут своих любимых с передовой, ежедневно рискующих жизнью ради Украины, где, между прочим, живут родственники Лорак.

Например, ее брат в новогоднюю ночь рассказывал певице, что прячется от российских обстрелов. По случаю этого она даже написала пост на украинском языке.

Напомним, что на днях в России начали массово отменять концерты Ани Лорак. Причиной стало то, что россияне опасаются, куда артистка тратит деньги.

Как писал OBOZREVATEL, на концертной деятельности проблемы украинки в России не закончились. Ее могут признать "иноагентом". После неподтвержденных слухов о том, что артистка якобы оказывает финансовую помощь ВСУ, российские активисты направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

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