Предательница Ани Лорак рассекретила, куда сбежала из России после отмены концертов и подозрений в финансовой помощи ВСУ
Уроженка Черновицкой области Ани Лорак после подозрений в помощи ВСУ и отмены концертов в России сбежала за границу. Артистка рассекретила, что отправилась на элитный курорт в Дубае.
Туда предательница родины, цинично умалчивающая о геноциде украинцев, полетела со своим новым бойфрендом. Соответствующие посты появились в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В своих stories певица прорекламировала популярную гостиницу, в которой остановилась. Она даже продемонстрировала вид из окна, чтобы у подписчиков не осталось сомнения относительно ее местонахождения.
Пока ее страна ежедневно подвергается террористическим обстрелам со стороны России, Лорак решила похвастаться роскошным гостиничным номером и отдыхом на пляже.
В ее блоге также появилось фото с бойфрендом по имени Исаак. Артистка не постеснялась опубликовать яркие кадры из Дубая, в то время как украинки ждут своих любимых с передовой, ежедневно рискующих жизнью ради Украины, где, между прочим, живут родственники Лорак.
Например, ее брат в новогоднюю ночь рассказывал певице, что прячется от российских обстрелов. По случаю этого она даже написала пост на украинском языке.
Напомним, что на днях в России начали массово отменять концерты Ани Лорак. Причиной стало то, что россияне опасаются, куда артистка тратит деньги.
Как писал OBOZREVATEL, на концертной деятельности проблемы украинки в России не закончились. Ее могут признать "иноагентом". После неподтвержденных слухов о том, что артистка якобы оказывает финансовую помощь ВСУ, российские активисты направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру.
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