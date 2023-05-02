Пред Питт раздавал флаера, а Мэтью Макконахи отстреливал броненосцев: как зарабатывали знаменитости, когда у них не было денег

Звездам Голливуда знакомо, что такое тернистый путь к славе. Им десятки раз отказывали во время кастингов, а из-за нехватки средств приходилось соглашаться сразу на несколько работ в сфере обслуживания.

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Им было нелегко. Однако знаменитости, возвращаясь мыслями в прошлое, благодарны этому опыту, который научил трудолюбию и настойчивости. Читайте в материале OBOZREVATEL, чем актеры зарабатывали на жизнь до того, как стали популярны.

1. Мэтью Макконахи

Американский актер, сценарист, режиссер и продюсер Мэтью Макконахи в юные годы был смотрителем песка на поле для гольфа и ответственным за отстрел броненосцев, вредителей, которые ели траву. Он до начала актерской карьеры в разных заведениях мыл тарелки, отвечал за чистоту в курятниках и щипал птиц. Позже в одном из своих интервью Мэтью признался, что такая работа научила его выносливости, которая помогла достичь успеха в кинематографе.

2. Джулия Робертс

Американская киноактриса и продюсер Джулия Робертс начала работать в 13 лет. Тогда она была официанткой в пиццерии. Девушке это быстро надоело, поэтому в подростковом возрасте решила покорять Голливуд. Сначала соглашалась на неоплачиваемые эпизодические роли, а после съемок подрабатывала продавщицей мороженого в сети Baskin Robbins. Со временем Джулия появлялась в кино в главных ролях и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис своего времени.

3. Брэд Питт

Американский киноактер и продюсер Брэд Питт сразу после обучения на факультете журналистики в Миссурийском университете переехал в Лос-Анджелес с 325 долларами в кармане. Он хотел строить актерскую карьеру, однако не имел опыта. Чтобы узнать об азах специальности, начал посещать занятия Роя Лондона. Тогда Брэду пришлось солидно экономить. Он вместе с семью ребятами снимал трехкомнатную квартиру почти без мебели и с тараканами. А для заработка был промоутером в сети быстрого питания El Pollo Loco. Будущая кинозвезда надевал костюм цыпленка, танцевал и раздавал прохожим флаера.

4. Джонни Депп

Американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и музыкант Джонни Депп свои первые деньги зарабатывал в 16 лет. Он переехал в Лос-Анджелес, где некоторое время ночевал в автомобиле своего друга и был разнорабочим на строительстве. Эта работа слишком утомляла физически, поэтому Джонни сменил ее на колл-центр, где должен был обзванивать клиентов и продавать авторучки. Заработок зависел от сбытого товара. Деппу после многочисленных звонков удалось продать 1 ручку, после чего он занервничал, позвонил клиенту еще раз и отказал совершать покупку.

5. Дженнифер Энистон

Американская актриса, продюсер и режиссер Дженнифер Энистон после обучения в школе драматического искусства в Нью-Йорке принимала участие в малобюджетных бродвейских постановках. Поскольку этого ей не хватало на жизнь, приходилось работать на четырех работах: оператором в колл-центре, курьером, официанткой и помощницей в рекламном агентстве.

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