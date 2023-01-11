''Праздную, как хочу'': организатор скандальной вечеринки в Куршавеле отреагировала на хейт украинцев

В сети не утихает скандал вокруг громкой вечеринки украинцев в Куршевеле, которые распивали шампанское Crystal за 8-10 тысяч гривен под популярный трек "Вова, е**шь их, бл**ь". Как оказалось, виновница торжества – украинская блогерша Алина Варакута. Она отреагировала на критику соотечественников.

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Девушка, которая решила на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах отметить свой день рождения, искренне не понимает, в чем причина хейта в ее адрес. Свой комментарий она разместила в stories в Instagram, где за ней следит больше 150 тысяч человек.

Алина убеждена, что каждый имеет право отдыхать так, как захочет, а недовольные комментарии украинцев, которые считают подобный пир во время террористической войны на родине неуместным, – это последствие их бездумности.

"Люди, думайте, пожалуйста, головой перед тем, как писать мне оскорбления. Я имею право праздновать свой день рождения там и так, как я хочу", – написала оскандалившаяся именинница в соцсетях.

Напомним, 10 января сеть облетели снимки и видео, на которых компания из Украины под сине-желтыми флагами громко отдыхает в Куршевеле: поет гимн, песни о Зеленском и прочее. Отмечается, что цена такого отдыха составляет около 50 тыс. долларов за 2-3 часа.

Как писал OBOZREVATEL ранее, пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Иванна Плантовская попала в скандал. Женщина хвасталась фотографиями с пляжа и из Парижа, пока в Украине продолжается широкомасштабная война.

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