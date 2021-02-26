Позитив потроллил Каменских утренними процедурами. Видео

Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) поделился с поклонниками забавным видео, на котором решил спародировать артистку Настю Каменских.

Сначала музыкант показал утро певицы, а затем как начинается его день. Соответствующий ролик Позитив опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, сначала в кадре Каменских продемонстрировала, как чистит зубы, делает массаж лица и завтракает. После этого Позитив решил потроллить певицу и показал, что утром вместо стакана воды он якобы пьет пиво и курит сигарету.

Отметим, что в комментариях под постом поклонники оценили юмор музыканта и поддержали его.

"Пивасик с утра! Наш человек!", "Mood по жизни", "Позитивное утро от Позитива", "Красиво жить не запретишь", – пишут люди в сети.

Напомним, Алексей Завгородний (Позитив) – это украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Ранее известная украинская телеведущая Маша Ефросинина сделала пародию на видео певицы Насти Каменской (NK) с отпуска на Мальдивах. Артистка решила снять ролик с зимней Украины в ответ на отдых Насти в тропиках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маша Ефросинина поделилась с поклонниками видео, на котором показала пародию на певицу Олю Полякову, когда та отдыхает на Мальдивах.