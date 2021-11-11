Позитив и его экс-жена Анна Андрийчук рассказали правду о разводе

Экс-влюбленные певец Позитив (Алексей Завгородний) и дизайнер Анна Андрейчук откровенно прокомментировали настоящую причину своего развода. Оказалось, что за несколько лет до расторжения брака супруги разъехались, чтобы сделать паузу в отношениях.

Впервые о разрыве блогера и исполнителя стало известно в апреле 2021 года, однако пара не комментировала свое решение. Бывший участник дуэта "Время и стекло" рассказал о разводе Маши Виноградовой на YouTube канале, в то время как его экс-избранница поделилась своим мнением с журналистами Звездного пути на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дизайнер поделилась, что еще задолго до развода в отношениях между влюбленными начались проблемы. Супруги приняли решение разъехаться, что и стало "началом конца", по версии Анны.

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Прожив несколько лет отдельно, молодые люди поняли, что им нужно отпустить друг друга. Это решение далось Алексею и его жене нелегко, поэтому вплоть до развода, который состоялся два месяца назад, Андрийчук чувствовала себя "на полном дне".

Певец признается, что он "в процессе" новых отношений. По мнению артиста, ему легче переживать развод, ведь он может полностью погрузиться в работу, в то время как у Анна сейчас работает над своим внутренним миром.

"Она сейчас уехала на ретрит. И я хочу написать ей: "Как ты? Как дела?", но я этого не делаю. Я понимаю, что она сейчас проходит свой путь отпускания", – рассказал Позитив.

Блогерша, в отличие от бывшего мужа, заявила, что ее сердце свободно. Оба партнера желают друг другу счастья и отдают себе отчет в том, что их история любви завершилась.

Кроме этого, исполнитель прокомментировал слухи о романе с партнершей на шоу "Танцы со звездами" Юлией Сахневич. Артист заверил, что между ними нет романа, хотя он и считает танцовщицу очень привлекательной.

Напомним, что Алексей и Анна познакомились в 2004 году, когда обоим школьникам было по 15 лет. Уже через 9 лет они поженились, надеясь всю жизнь провести вместе.

Юные влюбленные очень стеснялись, потому свидания им устраивали общие друзья. Позитив неоднократно публично благодарил свою избранницу за то, что она могла поддержать его в сложные жизненные моменты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна жаловалась, что Позитив уделял ей мало внимания и не хотел строить крепкую семью. По словам дизайнера, она стала инициатором развода.